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Число задержанных на акции "желтых жилетов" во Франции возросло до 220

Число задержанных на акции "желтых жилетов" во Франции возросло до 220

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Шестая волна манифестаций “желтых жилетов” прошла в субботу во Франции с меньшим числом участников, вызвав тем не менее беспорядки в столице и провинции. Полиция неоднократно применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, передает УНН со ссылкой на France Info.

Согласно официальным данным, которые традиционно оспариваются “желтыми жилетами”, демонстрации собрали по всей Франции 38 600 участников, из них 2 тыс. — в Париже. Полиция задержала в стране 220 человек, в том числе более 80 — в столице.

Меньшее число участников манифестанты решили компенсировать внезапной сменой маршрута. На короткое время это позволило им перехватить инициативу у сил правопорядка. Дело в том, что накануне главным местом встречи они называли Версаль. Стражи порядка, однако, напрасно, ожидали манифестантов субботним утром у стен исторической резиденции французских королей.

Вместо этого группа из 200 участников движения по призыву одного из его руководителей — шофера Эрика Друэ — собралась на площади перед базиликой Сакре-Кёр на Монмартре. Облачившись в свою униформу — светоотражающие автомобильные жилеты, — манифестанты двинулись затем с вершины холма в сторону столичного центра — к вокзалу Сен-Лазар и магазинам Printemps и Galeries Lafayette. Оттуда они направились на Елисейские Поля.

На пути следования колонны, которая за это время выросла до 800 человек, полиции удалось задержать Друэ. Полицейские утверждают, что при обыске у него было обнаружена резиновая дубинка. Лидер “жилетов” был взят под стражу за наличие “незаконных предметов”. В то же время сторонники Друэ заверяют, что у него “не было при себе ничего, кроме телефона”.

По словам одного из представителей “желтых жилетов” Айка Шаиняна, ему и его соратникам “приходит огромная масса sms-сообщений от региональных координаторов движения в поддержку Друэ”. Сайт радиостанции Europa 1 напомнил, что в начале декабря этот 33-летний водитель грузовика призывал своих сторонников “идти к Елисейскому дворцу”.

На Елисейских Полях произошли короткие стычки участников марша с парижской полицией. Нескольким патрульным мотоциклистам пришлось спасаться от толпы, пытавшейся завладеть их мотоциклами. С помощью слезоточивого газа и водометов стражи порядка смогли все же взять верх над зачинщиками беспорядков и постепенно восстановить контроль на главной парижской авеню.

Полной информации из регионов на этот час еще нет. В частности, в Бордо на улицы вышли 2,6 тысячи “желтых жилетов”, в Тулузе — 2,5, в Лилле — около тысячи, в Нанте — порядка 500.

В нормандском Туке 80 манифестантов собрались перед загородным домом президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит. Полиции и в этом случае пришлось применить слезоточивый газ. Сам глава государства находится сейчас в Чаде, чтобы в канун Рождества встретиться с размещенными там французскими военнослужащими.

“Желтые жилеты” пытались также помешать в субботу движению грузового транспорта на границах Франции с Германией, Испанией, Италией, организовав блокады автострад и дорожных развязок.

Как сообщал УНН, число жертв протестов “желтых жилетов” во Франции достигло а 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты
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