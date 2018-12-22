Число задержанных на акции "желтых жилетов" во Франции возросло до 220

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Шестая волна манифестаций “желтых жилетов” прошла в субботу во Франции с меньшим числом участников, вызвав тем не менее беспорядки в столице и провинции. Полиция неоднократно применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, передает УНН со ссылкой на France Info.

Согласно официальным данным, которые традиционно оспариваются “желтыми жилетами”, демонстрации собрали по всей Франции 38 600 участников, из них 2 тыс. — в Париже. Полиция задержала в стране 220 человек, в том числе более 80 — в столице.

Меньшее число участников манифестанты решили компенсировать внезапной сменой маршрута. На короткое время это позволило им перехватить инициативу у сил правопорядка. Дело в том, что накануне главным местом встречи они называли Версаль. Стражи порядка, однако, напрасно, ожидали манифестантов субботним утром у стен исторической резиденции французских королей.

Вместо этого группа из 200 участников движения по призыву одного из его руководителей — шофера Эрика Друэ — собралась на площади перед базиликой Сакре-Кёр на Монмартре. Облачившись в свою униформу — светоотражающие автомобильные жилеты, — манифестанты двинулись затем с вершины холма в сторону столичного центра — к вокзалу Сен-Лазар и магазинам Printemps и Galeries Lafayette. Оттуда они направились на Елисейские Поля.

На пути следования колонны, которая за это время выросла до 800 человек, полиции удалось задержать Друэ. Полицейские утверждают, что при обыске у него было обнаружена резиновая дубинка. Лидер “жилетов” был взят под стражу за наличие “незаконных предметов”. В то же время сторонники Друэ заверяют, что у него “не было при себе ничего, кроме телефона”.

По словам одного из представителей “желтых жилетов” Айка Шаиняна, ему и его соратникам “приходит огромная масса sms-сообщений от региональных координаторов движения в поддержку Друэ”. Сайт радиостанции Europa 1 напомнил, что в начале декабря этот 33-летний водитель грузовика призывал своих сторонников “идти к Елисейскому дворцу”.

На Елисейских Полях произошли короткие стычки участников марша с парижской полицией. Нескольким патрульным мотоциклистам пришлось спасаться от толпы, пытавшейся завладеть их мотоциклами. С помощью слезоточивого газа и водометов стражи порядка смогли все же взять верх над зачинщиками беспорядков и постепенно восстановить контроль на главной парижской авеню.

Полной информации из регионов на этот час еще нет. В частности, в Бордо на улицы вышли 2,6 тысячи “желтых жилетов”, в Тулузе — 2,5, в Лилле — около тысячи, в Нанте — порядка 500.

В нормандском Туке 80 манифестантов собрались перед загородным домом президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит. Полиции и в этом случае пришлось применить слезоточивый газ. Сам глава государства находится сейчас в Чаде, чтобы в канун Рождества встретиться с размещенными там французскими военнослужащими.

“Желтые жилеты” пытались также помешать в субботу движению грузового транспорта на границах Франции с Германией, Испанией, Италией, организовав блокады автострад и дорожных развязок.

Как сообщал УНН, число жертв протестов “желтых жилетов” во Франции достигло а 10 человек.