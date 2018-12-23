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В МВД Франции заявили, что среди протестующих остались "только самые жестокие люди"

В МВД Франции заявили, что среди протестующих остались "только самые жестокие люди"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Движение “желтых жилетов” ослабевает, теперь оно объединяет только людей, которые любят насилие. Такое мнение в субботу в эфире телеканала BFM выразил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, передает УНН.

Он указал на снижение численности протестующих: “Это очень слабые цифры с точки зрения манифестаций, 39 тысяч на национальном уровне, это очень мало, в том числе 2 тысячи в Париже — это ничего”. “Мы видим, что это движение слабеет, что теперь оно объединяет только самых жестоких людей, — подчеркнул он. — Сегодня у нас 220 задержанных, 81 из которых оставлены под стражей”.

Как сообщал УНН, шестая волна манифестаций “желтых жилетов” прошла в субботу во Франции с меньшим числом участников, вызвав тем не менее беспорядки в столице и провинции. Полиция неоднократно применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты
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