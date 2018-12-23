В России продлили арест липецкой фабрики Roshen

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кондитерская корпорация Roshen сообщает о том, что в декабре 2018 года Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики “Рошен”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“В дополнение к этому арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговым органам осуществлять любые действия с имуществом Липецкой кондитерской фабрики к рассмотрению дел в судах по существу”, — отметили в сообщении.

“В результате отмены обеспечительных мер налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные мероприятия по производственному оборудованию и банковских счетах Липецкой кондитерской фабрики. Все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы персонала, оставшийся были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисления которых Кондитерская корпорация ROSHEN не признает и отрицает в арбитражном суде ”, - добавили в компании.

Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что производство на кондитерской фабрике “Рошен” в Липецке Российской Федерации остановлено и запущено не будет. Об этом он 29 сентября этого года сказал во время открытия 10-го международного экономического форума “Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы” в Харькове.