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Украинцы попали в топ-3 Кубка мира по панкратиону

Украинцы попали в топ-3 Кубка мира по панкратиону

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сборная Украины по панкратиону завершила сезон на соревнованиях за Кубок Мира 2018 в Будапеште (Венгрия), сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

По итогам турнира украинская команда заняла второе место, уступив лишь представителям Венгрии. Топ-3 сборных замкнули спортсмены из Испании.

Во взрослом турнире победы и награды получали Дмитрий Баранов, Кирилл Горобец, Светлана Скрипник, Денис Никонец, Дмитрий Неткачев, Елена Сушко, Виктория Сергиенко, Александр Козлов, Сергей Гавриш, Альберт Мосьпан, Максим Березин, Виталий Иващенко, Николай Швец, Андрей Гриценко, Максим Петренко, Юрий Чижевский.

Отметим, что в молодежной части соревнований в призы попадали Олег Полотняк, Константин Шандро, Олег Мищенко, Владислав Скулиш, Алла Копытова, Максим Деревянченко, Даниил Плаксиенко, Юрий Полищук, Даниил Чередниченко, Владислав Кривошей, Валерий Дроздов, Александр Мельник, Дмитрий Чижик и не только.

Источник: УНН
Теги: спорт
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