Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 10:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6420
Версия для печати

В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета

В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США приняло решение размещать спецагентов, обеспечивающие безопасность во время полетов, в хвостовой части самолета, а не впереди, как сейчас. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в данном управлении, информирует УНН.

По их данным, эта мера вступит в силу 28 декабря. Изменение правил связано со стремлением федерального управления совершенствовать свою деятельность с учетом новых возникающих вызовов и угроз. Размещение в хвостовой части салона позволит спецагентам, которые обычно одеты в гражданское и ничем не отличаются от остальных пассажиров, вести более тщательное наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

“В целях проработки подходов к меняющимся угрозам авиационной безопасности УБТ продолжает оптимизировать усилия по обеспечению безопасности во время полетов, пересматривая регулярно форму подготовки и тактику на основе получаемых разведывательных сведений”, — заявила телекомпании официальный представитель ведомства Дженни Берк.

Подобных агентов до этого момента старались рассаживать на первых рядах с целью предотвращения проникновения злоумышленников в кабину пилотов. После терактов в США 11 сентября 2001 года двери этих кабин стали держать закрытыми во время полета и укрепили.

Как сообщал УНН, сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле.

Источник: УНН
Теги: США, безопасность, авиаперевозки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.