В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США приняло решение размещать спецагентов, обеспечивающие безопасность во время полетов, в хвостовой части самолета, а не впереди, как сейчас. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в данном управлении, информирует УНН.

По их данным, эта мера вступит в силу 28 декабря. Изменение правил связано со стремлением федерального управления совершенствовать свою деятельность с учетом новых возникающих вызовов и угроз. Размещение в хвостовой части салона позволит спецагентам, которые обычно одеты в гражданское и ничем не отличаются от остальных пассажиров, вести более тщательное наблюдение за лицами, вызывающими подозрение.

“В целях проработки подходов к меняющимся угрозам авиационной безопасности УБТ продолжает оптимизировать усилия по обеспечению безопасности во время полетов, пересматривая регулярно форму подготовки и тактику на основе получаемых разведывательных сведений”, — заявила телекомпании официальный представитель ведомства Дженни Берк.

Подобных агентов до этого момента старались рассаживать на первых рядах с целью предотвращения проникновения злоумышленников в кабину пилотов. После терактов в США 11 сентября 2001 года двери этих кабин стали держать закрытыми во время полета и укрепили.

Как сообщал УНН, сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле.