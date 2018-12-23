Британское издание признало Месси лучшим футболистом года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Авторитетное британское издание “FourFoutTwo” составило собственный список из сотни лучших футболистов по итогам 2018 года, сообщает УНН.

Список возглавил бомбардир каталонской “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси. За ним сразу разместился главный конкурент Месси — Криштиану Роналду. Тройку замкнул форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе.

Отметим, что в десятку также попали: Модрич, Гризманн, Салах, Азар, Неймар, Облак и Кейн.

Заметим, футболисты сборной Украины и национального чемпионата не попали в сотню лучших.