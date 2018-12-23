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Полиция нашла видео, на котором исполнитель теракта в Страсбурге дает присягу боевикам

Полиция нашла видео, на котором исполнитель теракта в Страсбурге дает присягу боевикам

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Французские правоохранители нашли видеозапись, на которой Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге, присягает на верность террористической группировке “Исламское государство”, информирует УНН со ссылкой на публикацию издания The Irish Times.

По информации французского следствия, USB-носитель с этим видео нашли в доме 29-летнего Шекатта.

Напоминаем, пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга во вторник 11 декабря вечером, умер от полученных ран.

Как стало известно ранее, 14 декабря, трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали 29-летнего Шерифа Шекатта, который 11 декабря убил троих (ещё двое человек умерли в больнице) и ранил 13 человек на местном рождественской ярмарке, а затем в течение 48 часов скрывался от полицейских.

Источник: УНН
Теги: Франция, теракт, расследование
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