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Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с Исламским государством

Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с Исламским государством

Бретт Макгурк

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года, информирует УНН.

“Бретт Макгурк, кого я лично не знаю, был назначен президентом (Бараком) Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!” — написал президент в своем Twitter.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. По данным AP, 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме ИГ и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Макгурк, назначенный еще при 44-м президенте Бараке Обаме, планировал оставить свой пост в середине февраля 2019 года. Теперь он покинет администрацию президента США 31 декабря, временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф, уточнило AP.

Напоминаем, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламском государстве” без США.

Источник: УНН
Теги: США, Исламское государство, Дональд Трамп
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