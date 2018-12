Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с Исламским государством

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года, информирует УНН.

“Бретт Макгурк, кого я лично не знаю, был назначен президентом (Бараком) Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!” — написал президент в своем Twitter.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. По данным AP, 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме ИГ и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event!