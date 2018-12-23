Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 10:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5430
Версия для печати

В результате аварии на шахте в РФ погибли 8 горняков

В результате аварии на шахте в РФ погибли 8 горняков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края, информирует УНН.

“Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек”, — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.

В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся еще к одному спуску. Продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

В субботу около 9:04 по Киеву произошло задымление в шахте компании “Уралкалий”. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали.

Как сообщал УНН, в Германии закрыли последнюю угольную шахту.

Источник: УНН
Теги: Россия, шахта, ЧП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.