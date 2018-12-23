В результате аварии на шахте в РФ погибли 8 горняков

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края, информирует УНН.

“Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек”, — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.

В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся еще к одному спуску. Продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

В субботу около 9:04 по Киеву произошло задымление в шахте компании “Уралкалий”. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали.

Как сообщал УНН, в Германии закрыли последнюю угольную шахту.