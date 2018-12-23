"Манчестер Сити" без Зинченко потерпел второе поражение в сезоне АПЛ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Действующий чемпион Англии по футболу “Манчестер Сити” дома принял “Кристал Пэлас” в игре 18 тура внутреннего чемпионата страны, передает корреспондент УНН.

На гол головой Гюндоган на 27 минуте “Кристал Пэлас” ответили сразу двумя мячами в течение нескольких минут. Шлюпп пробил низом из-под ноги защитника, а Таунсенд оформил шикарный гол дальним выстрелом с лета под перекладину.

На 51 минуте фланговый защитник Уокер не успел к мячу и сбил в собственной штрафной зоне оппонента. С пенальти был точен Миливоевич. За 5 минут до конца основного времени “мещане” отыграли один мяч благодаря усилиям Где Брюйне — 2:3.

Стоит отметить, что Александр Зинченко просидел всю игру в запасе.

Добавим также, “Манчестер Сити” потерпел только второе фиаско в чемпионате (44) однако отстает от лидера “Ливерпуля” на 4 пункта.