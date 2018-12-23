Издание Science опубликовало главные достижения и провалы науки в 2018 году

Одна из главных "неудач года" - пожар в бразильском музее

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Одно из самых авторитетных научных изданий мира Science обнародовало список главных достижений и провалов науки за год, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Одним из главных прорывов стал способ РНК-секвенирования отдельных клеток и их последующей “сборки” в той же последовательности.

Среди других важных достижений — выделение ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад. Один из ее родителей был неандертальцем, а другой — денисовским человеком (предположительный вид или подвид вымерших людей, известный по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ — ред.).

Еще одно важное открытие: ученые обнаружили, что подо льдом Гренландии находится кратер диаметром 31 км — оставить его мог гигантский метеорит.

Также в список вошли обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий, определение останков одного из первых животных на планете, первое в истории одобрение препарата, подавляющего гены.

Что касается неудач, среди них — пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии, ухудшение ситуации с глобальным потеплением и недавний скандал с китайскими учеными, которые заявили о рождении первых генно-модифицированных детей.

Напоминаем, ученые и разработчики создали сайт с полной виртуальной реконструкцией Древнего Рима.