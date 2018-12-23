Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 09:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4605
Версия для печати

ГСЧС предупреждает о повышении воды в реках Украины

ГСЧС предупреждает о повышении воды в реках Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что из-за ожидаемых осадков и снеготаяния вероятное повышение уровней воды на реках Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием, вероятные подъемы уровней воды над уровнями на 08 ч 21 декабря:

— 23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2- 1,2 м;

— 23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,1-0,6 м”, — указано в сообщении.

Местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.