ГСЧС предупреждает о повышении воды в реках Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что из-за ожидаемых осадков и снеготаяния вероятное повышение уровней воды на реках Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием, вероятные подъемы уровней воды над уровнями на 08 ч 21 декабря:

— 23-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2- 1,2 м;

— 23-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,1-0,6 м”, — указано в сообщении.

Местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах.