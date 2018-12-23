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Число погибших при ЧП на шахте в РФ возросло до 9 человек

Число погибших при ЧП на шахте в РФ возросло до 9 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе на месте ЧП, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на шахте “Уралкалия”.

“Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро (тел в одной группе)”, — сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался. При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.

Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко сообщила, что к месту происшествия выехали родственники погибших рабочих из Башкирии. “На текущий момент известно, что на место происшествия из Башкирии выехали родственники погибших рабочих. Губернатор Пермского края отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь”, — сказала собеседница агентства.

В субботу около 9:04 по Киеву произошло задымление в шахте компании “Уралкалий”. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации “УС-30”, которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

Источник: УНН
Теги: Россия, шахта, ЧП
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