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Три европейские гранды заинтересовались лидером киевского "Динамо"

Три европейские гранды заинтересовались лидером киевского "Динамо"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Некоторые европейские коллективов рассмотрели возможность приобретения полузащитника сборной Украины и киевского “Динамо” Виктора Цыганкова, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

Заинтересованность в украинце проявили топ-клубы Англии “Тоттенхэм” и “Ливерпуль”, а также немецкая “Бавария”.

Сейчас “Ливерпуль” является лидером чемпионата Англии, а “Бавария” идет на третьей позиции внутреннего чемпионата Германии.

Заметим, что 21-летний украинец в текущем сезоне провел 29 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных пасов.

Добавим также, ранее СМИ сообщали о желании римской “Ромы” приобрести Цыганкова.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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