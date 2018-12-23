В 78 территориальных общинах сегодня проходят первые местные выборы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов. Новая точка отсчета для общин, получают новые возможности для развития. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

"Сегодня выборы проходят в 13 областях Украины в 9 городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТО. В частности, выборы состоятся:

- в Волынской области - в 9 ОТО;

- в Днепропетровской области - в 1 ОТО;

- в Житомирской области - в 6 ОТО;

- в Ивано-Франковской области - в 4 ОТО;

- в Киевской области - в 4 ОТО;

- в Кировоградской области - в 4 ОТО;

- во Львовской области - в 5 ОТО;

- в Полтавской области - в 3 ОТО;

- в Ровенской области - в 3 ОТО;

- в Тернопольской области - в 5 ОТО;

- в Хмельницкой области - в 3 ОТО;

- в Черкасской области - в 27 ОТО;

- в Черновицкой области - в 4 ОТО.

Ранее ЦИК перенесла выборы в 45 ОТО 10 областей, где введено правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской", - написал Зубко.

По его словам, после выборов 23 декабря в Украине будут действовать уже 805 ОТО, в состав которых вошли более 3700 сельских, поселковых, городских советов.

"Всего в Украине создано 874 ОТО. Не останавливаемся!" - отметил он.

Напомним, ЦИК объявила о проведении выборов 23 декабря в 13 областях.