За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне ООС пересекло более 50 тысяч человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За сутки, 22 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли более 50 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, оставался динамичным. Всего через КПВВ проследовало более 50 тысяч человек и 6,3 тысячи транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

"Майорское" - 11980 человек и 1328 транспортных средств;

"Марьинка" - 12016 человек и 1789 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10359 человек и 1755 транспортных средств;

"Гнутово" - 5890 человек и 1527 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11110 человек.

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Напомним, на границе с Польшей при въезде в Украину на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж" наблюдается скопление транспорта.