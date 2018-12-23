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Почти 500 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

Почти 500 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находились почти 500 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения ООС, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/80; "Марьинка"- 40/90; "Новотроицкое" - 35/130; "Гнутово" - 30/50", - говорится в сообщении.

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Напомним, за сутки, 22 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли более 50 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств.

Источник: УНН
Теги: пункт пропуска, КПВВ, ООС, очереди
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