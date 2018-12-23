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Установлены личности всех погибших горняков на шахте в РФ

Установлены личности всех погибших горняков на шахте в РФ

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Лица всех погибших работников подрядной организации в результате ЧП в шахте Соликамска Пермского края установлены. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного штаба пишет ТАСС, передает УНН.

"Лица всех пропавших и их место жительства установлены: пять человек из Пермского края, трое - из Республики Башкортостан, один человек - из Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 22 декабря, около 9:04 по Киеву произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек - сотрудники подрядной организации "УС-30". На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как сообщал УНН, спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске.

Источник: УНН
Теги: Россия, шахта, жертвы
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