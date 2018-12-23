В МИД предоставили рекомендации украинцам в связи с цунами в Индонезии

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины в связи со стихийным бедствием в Индонезии, унесшего жизни более 160 человек, обнародовали рекомендации гражданам Украины, которые находятся в стране или планируют путешествия к ней. Рекомендации обнародовано на сайте консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"В связи с цунами 22 декабря 2018 года в Зондском проливе, которое поразило побережья провинций Лампунг и Бантен, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии города Аньер, приведя к человеческим жертвам и повреждениям объектов инфраструктуры, а также усилением активности вулкана Анак Кракатау, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, которые оказались в зоне бедствия, неуклонно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и внимательно следить за их сообщениями", - сообщили в МИД.

В консульском отделе рекомендуют гражданам при первой возможности сообщить о себе Посольство Украины в Республике Индонезия и родных.

"При наличии информации о необходимости оказания помощи гражданам Украины в зоне стихийного бедствия, просим безотлагательно обращаться по вышеприведенным контактными данными в Посольство Украины в Республике Индонезия или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or @ mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Напомним, цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. По данным BNPB, его мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии.