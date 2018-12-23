Взрывы во Львове: людей спасал защитник Авдеевки

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В субботу, 22 декабря, в центре Львова на Новогоднем ярмарке, внезапно всполохнул один из деревянных домиков. На место происшествия были вызваны несколько карет скорой медицинской помощи и работников ГСЧС. К их приезду, на помощь пострадавшим бросился обычный прохожий - 24-летний старший солдат ВСУ Андрей Алямський. Об этом рассказывает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.

"Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал молодой человек в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь до приезда медиков, разговаривать с пострадавшими, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытию медиков все пострадавшие были госпитализированы в клиническую больницу с ожогами разной степени", - рассказали в Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пострадавших от взрыва в центре Львова прооперируют

В ведомстве сообщили, что героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий военной службы по контракту старший солдат Андрей Алямський, уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

Так, отметили в министерстве, в течение двух лет Андрей проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, его военная часть защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат исполнял обязанности военного парамедика и чуть ли не каждый имел дела с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и др. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских и бросился оказывать помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После пожара в Львове закрыли все рождественские ярмарки

"Знание первой домедицинской помощи всегда могут спасти чью-то жизнь. Поэтому если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо", - цитирует Минобороны слова молодого воина.

Сообщается, что сейчас Андрей проходит службу в Львовской области в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного.

Напомним, в субботу на Рождественской ярмарке в центре Львова загорелся домик и произошел взрыв.

Как сообщал УНН, в результате пожара пострадали четыре человека. Им были назначены операции.