Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 16:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
8175
Версия для печати

В Израиле умер последний участник восстания в Варшавском гетто

В Израиле умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Симха Ротем

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Израиле в возрасте 94 лет умер последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) по прозвищу "Казик", передает УНН, посылаясь на Deutsche welle.

О смерти Ротема стало известно в субботу, 22 декабря. Он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.

Ротем сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами, пишет издание.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли.

Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.

Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.

Как сообщал УНН, в Британии на 78-м году жизни умер бывший лидер британских либерал-демократов Пэдди Эшдаун, который в 2002 году дал показания в Гаагском трибунале в качестве свидетеля по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

Источник: УНН
Теги: Израиль, смерть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.