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Больница горела в Новосибирске, есть жертвы

Больница горела в Новосибирске, есть жертвы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В воскресенье, 23 декабря, в больнице номер два в Новосибирске, произошел пожар в результате которого погиб пациент. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ пишет ТАСС, передает УНН.

"Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем в больнице номер два в Новосибирске, где погиб пациент", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован.

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В ГУ МЧС изданию подтвердили, что во время пожара погиб пациент больницы, в палате которого произошло возгорание. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 21 декабря произошел пожар на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге.

Источник: УНН
Теги: Россия, погибшие, больницы, пожары
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