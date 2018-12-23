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В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На территории Пермского края в результате аварии на шахте в Соликамске объявлен траур. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Траур по погибшим в результате ЧП в шахте в Соликамске объявлено на территории Пермского края 24 декабря, сообщил губернатор региона Максим Решетников.

Решетников также сообщил, что власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших.

"Подписал документы о выплате по 1 млн рублей семьям погибших независимо от того, из какого региона были погибшие", - сказал губернатор региона.

Напомним, личности всех погибших работников подрядной организации в результате ЧП в шахте Соликамска Пермского края установлены.

Источник: УНН
Теги: Россия, шахта, траур, шахтеры
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