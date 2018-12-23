Новости: Криминал и ЧП
Воскресенье, 23 декабря 2018, 12:28 • Кристина Попова • 11280
В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На территории Пермского края в результате аварии на шахте в Соликамске объявлен траур. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Траур по погибшим в результате ЧП в шахте в Соликамске объявлено на территории Пермского края 24 декабря, сообщил губернатор региона Максим Решетников.
Решетников также сообщил, что власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших.
"Подписал документы о выплате по 1 млн рублей семьям погибших независимо от того, из какого региона были погибшие", - сказал губернатор региона.
Напомним, личности всех погибших работников подрядной организации в результате ЧП в шахте Соликамска Пермского края установлены.
Источник: УНН