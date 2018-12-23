Морская охрана на Азове получила новый катер

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы получили новый модифицированный пограничный катер. Об этом передает УНН со ссылкой на Украинский милитарный портал.

"Недавно компания UMS, расположенная в Киеве спустила на воду модификацию малого пограничного катера проекта UMS-1000 PC 12 M-2, как и ожидалось он попал в Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ, который расположен на Азовском море", - говорится в сообщении.

В составе отряда он получил бортовой номер BG 25.

"Во время испытаний этот катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов. Это достигается двумя двигателями Volvo Penta D8-600 мощностями по 600 л.с. каждый и двумя водометами Rolls-Royce FF310", - разъяснили в сообщении.

Во время испытаний катер показал значительно меньшие показатели шума чем у базового проекта UMS-1000. При максимальной мощности двигателя в 3000 об/мин соответствует высоким стандартам акустического комфорта. Как говорят разработчики катера, это стало результатом использования системы впрыска топлива common-rail на двигателях Volvo Penta D8-600.

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