Новости: Общество
Воскресенье, 23 декабря 2018, 13:25 • Тоня Туманова • 6105
Столичную станцию "Лыбидская" закрыли, ищут взрывчатку
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Столичную станцию "Лыбидская" закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичного метрополитена.
"Станцию "Лыбидская" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 декабря аноним сообщил о том, что в самолетах рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в израильский Тель-Авив спрятана взрывчатка.
Добавим, что в ноябре также поступало ряд сообщений о минировании в столичном метро.
Источник: УНН