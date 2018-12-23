Столичную станцию "Лыбидская" закрыли, ищут взрывчатку

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Столичную станцию "Лыбидская" закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичного метрополитена.

"Станцию "Лыбидская" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря аноним сообщил о том, что в самолетах рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в израильский Тель-Авив спрятана взрывчатка.

Добавим, что в ноябре также поступало ряд сообщений о минировании в столичном метро.