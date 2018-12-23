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День выборов: в Киевской области зафиксировано первое нарушение

День выборов: в Киевской области зафиксировано первое нарушение

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В пгт. Барышевка Киевской области, во время выборов в объединенную территориальную общину зафиксировано первое нарушение. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Фальсификацию заметил представитель СМИ. Журналист написал соответствующее заявление в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в Украине проходят первые местные выборы в 78 объединенных территориальных общинах. В Киевской области все участки работают, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киевская область, территориальные общины, нарушение
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