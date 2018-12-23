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В МИД рассказали, о чем была "крымская" резолюция в ООН

В МИД рассказали, о чем была "крымская" резолюция в ООН

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие 22 декабря Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Украиной проекта ежегодной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" и рассказало о ее положениях. Об этом говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой МИД, передает УНН.

"Это решение является очередным свидетельством твердой поддержки международным сообществом необходимости соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегации осудили невыполнение Российской Федерацией положений предыдущих резолюций Генассамблеи 71/205 и 72/190, одобренных в 2016 и 2017 годах соответственно.

"Страны также осудили продолжающиеся незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов, которые стали обычным практикой в недавно стабильной и мирной украинской автономной республике", - отметили в МИД.

"Требуем от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в т.ч. политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Уверяем, что Украина приложит все необходимые усилия для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности", - говорится в сообщении.

В дипведомстве также отметили, что резолюция обращается ко всем странам и международным организациям отражать Крым как временно оккупированную территорию Украины.

"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 стран. Против него проголосовали 27 делегаций.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, Украина, резолюция
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