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Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате цунами, которое произошло в Зондском проливе, разделяющего индонезийские острова Ява и Суматра, 22 декабря, погибли по меньшей мере 222 человека. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщает издание Agence France-Presse, передает УНН.

"Число погибших от цунами в Индонезии растет до 222", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее было известно о 168 жертвах стихийного бедствия.

Напомним, цунами произошло в Индонезии в Зондском проливе вечером 22 декабря. По данным BNPB, его мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины в связи со стихийным бедствием в Индонезии, унесшего жизни более 160 человек, обнародовали рекомендации гражданам Украины, которые находятся в стране или планируют путешествия к ней.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, ЧП, цунами, погибшие
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