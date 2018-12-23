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Бой Уайт - Чисора: появилось видео впечатляющего нокаута

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ночь на воскресенье Диллиан Уайт защитил титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе, победив Дерека Чисору. Видео впечатляющего финального нокаута попало на видео, опубликованные пользователями соцсети Twitter.

Британское дерби среди бойцов супертяжелого весового дивизиона проходило на арене "О2" в Лондоне.

Как сообщал УНН, в 11-м раунде Уайт поймал оппонента ударом с левой, отправив того в нокаут. Чисора после такого не мог встать на ноги около 5-ти минут и потерпел фиаско.

Отметим, что Чисора потерпел 9-е поражение в карьере при 29 победах, а в Уайта стало 25 выигрышей и только 1 поражение.

Напомним, промоутер Усика ранее заявлял, что один из участников боя Чисора - Уайт может стать следующим оппонентом украинца в дебютном бою в супертяжах.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, бой
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