Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 16:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6525
Версия для печати

С начала суток боевики не сделали ни одного выстрела

С начала суток боевики не сделали ни одного выстрела

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов с начала суток не было. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение суток враг активности не проявлял, огонь не открывал", - сказал спикер.

Как сообщал УНН, 22 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Кроме того, как сообщал УНН, за сутки, 22 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли более 50 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, боевики, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.