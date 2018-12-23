С начала суток боевики не сделали ни одного выстрела

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов с начала суток не было. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В течение суток враг активности не проявлял, огонь не открывал", - сказал спикер.

Как сообщал УНН, 22 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.



Кроме того, как сообщал УНН, за сутки, 22 декабря, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли более 50 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств.



