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Женщина и ее четырехлетний сын погибли в пожаре в Николаевской области

Женщина и ее четырехлетний сын погибли в пожаре в Николаевской области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Николаевской области, в городе Вознесенск, в пожаре частного жилого дома, погибла женщина и ее четырехлетний сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Николаевской области.

"В 23:27 по экстренному номеру "101" поступил звонок о пожаре в одноэтажном частном жилом доме на ул. Толбухина город Вознесенск. Соседка, которая заметила дым и пламя сообщила, что в доме могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли по указанному адресу и провели разведку в аппаратах на сжатом воздухе. В одной из комнат дома обнаружили тела погибших: женщины 1981 г.р. и мальчика 2014 г.р.

По данным ведомства, в 23:40 пожар был локализован, в 00:08 - ликвидировали на площади 25 м.кв., его причина устанавливается. Во время тушения пожара работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГСЧС. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в пожаре в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, во время пожара погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Николаев и Николаевская область, пожары
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