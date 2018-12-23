Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Состояние всех пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове стабилизировано. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Медики оказывают четырем людям всю необходимую помощь. Пациентку из реанимации сегодня в течение дня будет переведено в отделение. Состояние старшего мужчины в реанимации тяжелое, но стабильное", - сообщили в городском совете.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Все вчера были прооперированы на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию. Состояние всех пациентов стабилизировано. Все больные всем обеспечены", - сообщил начальник управления здравоохранения Владимир Зуб.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в 13:23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит один из домиков. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали 4 человека. В 13:36 пожар был ликвидирован.

22 декабря полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова.