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Столичная станция метро "Лыбидская" возобновила свою работу

Столичная станция метро "Лыбидская" возобновила свою работу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Столичную станцию метро "Лыбидская" осмотрено, взрывных устройств не обнаружено. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

"Станцию "Лыбидская" осмотрено. Взрывоопасные предметы не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, столичну станцию "Лыбидская" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании.

Как сообщал УНН, вчера железнодорожный вокзал в столице эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, метрополитен
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