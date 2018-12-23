Столичная станция метро "Лыбидская" возобновила свою работу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Столичную станцию метро "Лыбидская" осмотрено, взрывных устройств не обнаружено. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

"Станцию "Лыбидская" осмотрено. Взрывоопасные предметы не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, столичну станцию "Лыбидская" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании.

Как сообщал УНН, вчера железнодорожный вокзал в столице эвакуировали из-за угрозы взрыва.