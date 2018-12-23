Украина попала в Топ-5 мест, где может начаться Третья мировая война

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Мир избегал войны между крупными державами с 1945 года, при том, что Соединенные Штаты и Советский Союз были на грани во время “холодной войны”. В первые два десятилетия после падения Берлинской стены война за великую державу казалась практически невообразимой. Сегодня, когда мощь Китая все еще возрастает, Россия напрочь отказалась придерживаться международного порядка, конфликт великих держав возвращается на повестку дня, считают журналисты из The National Interest.

Так, автор статьи, професор в Военном колледже армии США Роберт Фэрли, выделил п’ять точек, в которых в 2019 году существует риск начала Третьей мировой войны.

Южно-Китайское море

С точки зрения автора статьи, Южно-Китайское море стало причиной растущего торгового столкновения между США и Китаем. Пока что этот конфликт отражается в основном в обменах горячей риторикой, тарифами и различными другими торговыми санкциями. Соединенные Штаты и Канада недавно обострили конфликт, арестовав руководителя китайской технологической фирмы Huawei, что привело к контр-шагам со стороны Китая в отношении граждан Канады и американских фирм.

Пока что Соединенные Штаты и Китай не приплетают к торговой войне продолжающиеся споры на море. Тем не менее, по мере ухудшения отношений между двумя странами, одна или другая может решить выйти за рамки долларовых мер, слов и юридических документов. Так, если Китай и Соединенные Штаты придут к выводу, что их торговые отношения (которые послужили основой для глобального экономического роста в течение последних двух десятилетий) находятся под существенным риском, и аналогичным образом сделают вывод, что дальнейший конфликт неизбежен, считает автор, то любой из них может решить перейти к более решительным действиям в Южно-Китайском море.

Украина

По словам Фэрли, мир вспомнил про Украину, когда инцидент при переходе в Азовское море привел к стрельбе, тарану и задержанию 24 членов экипажей украинских катеров.

“Спровоцированный Россией или Украиной (и оба правительства, по-видимому, сыграли определенную роль), перехват вновь вызвал напряженность в кризисе, который тлеет последние пару лет. Объявление военного положения украинским правительством предполагало возможность волнений в Украине”, — пишет автор.

По его словам, Россия, похоже, не заинтересована в нарушении статус-кво в преддверии украинских выборов, в то время как украинское правительство по-прежнему испытывает недостаток возможностей для последовательного изменения положения на местах. Предстоящие выборы, вероятно, не изменят основное уравнение, считает професор, но могут внести неопределенность.

“Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу нелегкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе”, — отметил Фэрли.

Персидский залив

Постоянный политический и военный кризис на Ближнем Востоке также вызывает опасение автора. По его словам, экономическое давление на Иран продолжает расти, в то время как Соединенные Штаты предпринимают все более агрессивные шаги по сокращению торговли. Война Саудовской Аравии с Йеменом не имеет никаких признаков ослабления, и, хотя гражданская война в Сирии теряет обороты, США и Россия остаются верными своим партнерам и доверенным лицам.

“Но, как и любой медленный огонь, конфликт может вновь разгореться”, — пишет Фэрли.

Он считает, что политические беспорядки в Иране могут дестабилизировать регион, либо подтолкнуть Иран к агрессивному поведению, либо сделать Исламскую Республику заманчивой целью для её врагов. Напряженность между курдами, турками, сирийцами и иракцами может в любой момент перерасти в открытый конфликт. Наконец, лидер Саудовской Аравии неоднократно демонстрировал склонность к принятию рискованих мер, даже когда все ставили под сомнения стабильность Королевства. Учитывая стратегическую важность региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или даже Китаем.

Корейский полуостров

“Несомненно, верно, что напряженность на Корейском полуострове значительно снизилась за последний год, поскольку Ким Чен Ын продемонстрировал некоторую терпимость в отношении испытаний ядерных и баллистических ракет, а президент Дональд Трамп смягчил свою риторику о противостоянии с КНДР”, — от метил профессор.

По его словам, предпосылок к прочному миру сейчас, безусловно, куда больше, чем когда-либо с середины 1990-х годов.

И все же серьезные подводные камни остаются, отмечает Фэрли. В частности, Северная Корея не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет. Советники президента Трампа знают и недовольны этим фундаментальным противоречием. Если Трамп рассердится на Кима, если члены администрации попытаются подорвать какие-либо договорённости, или если Ким рассердится на Трампа, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться очень быстро. Более того, ни Китай, ни Япония до конца не согласны с примирением между Южной и Северной Кореей, хотя причины их скептицизма совершенно иные. В целом ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем можно было бы предположить по самым оптимистичным оценкам, пишет автор.

Непредсказуемая точка

Как однажды памятно сформулировал проблему полковник в Военном колледже США: “Соединенные Штаты не верно предсказывали каждый конфликт со времен Корейской войны. Почему мы должны ожидать, что третья мировая война будет иной?”, процитировал профессор. Он уверен — великие державы, как правило, направляют дипломатические, военные и политические ресурсы на то, что они считают наиболее серьезными конфликтами.

“Менее критическим конфликтам не уделяется столько внимания, а это означает, что иногда они могут перерасти в серьезную конфронтацию, прежде чем кто-то заметит, что происходит. Разрушительный конфликт может возникнуть в Прибалтике, в Азербайджане, в Кашмире или даже в Венесуэле, но только США, Китаю и России уделяется так много внимания. Если начнется третья мировая война, она вполне может прийти с совершенно неожиданного направления”, — подитожил эксперт.

Напомним, накануне Госдепартамент сообщил, что США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе.