Штормовое предупреждение: в столице ожидается усиление ветра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве в ближайшее время и до конца суток ожидается усиление ветра. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр, передает УНН.

"В Киеве в ближайший час и до конца суток 23 декабря порывы ветра 15-18 м/с - Укргидрометцентр", - говорится в сообщении.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что через ожиданемые осадки и снеготаяния вероятное повышение уровней воды на реках Украины.