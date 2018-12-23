Проложили уже 370 км газопровода "Северный поток-2"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в Финляндии. Реализация проекта идет по графику, уже уложено около 370 км газопровода. Об этом говорится в сообщении оператора проекта компании Nord Stream 2, передает УНН.

"Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и с многонациональным экипажем численностью 570 человек, и Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas.

Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.

"Реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику. Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран. Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России в соответствии с выданными национальными разрешениями. Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода", - сообщили в компании.

Напомним,на этой неделе сенаторы представили Конгрессу США резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа дать отпор российской агрессии в Черном море. Сенаторы также выступили за отмену строительства трубопровода "Северный поток-2".



