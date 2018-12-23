Завтра украинцам обещают мокрый снег и гололед

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В понедельник, 24 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Укргидрометцентра.

"24 декабря ночью в западных и Житомирской областях умеренный, в восточных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме восточных областей, умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. В западных, днем и в южных областях местами налипание мокрого снега", - сообщили синоптики.

Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах страны гололедица.

Напомним, в Киеве в ближайшее время и до конца суток ожидается усиление ветра.



