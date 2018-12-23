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У шеф-поваров появился конкурент: в сети показали, как робот готовит лапшу

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Китайское издание China Xinhua News на своей странице в Twitter показало необычного робота, который быстро и энергично нарезает тесто, превращая его в лапшу, передает УНН.

Так, впервые робота по имени Noodblebot еще в 2012 году показало издание CNN. По информации издания, он нарезает лапшу особого вида, называемую "дао сяо миан" или "лапшу, нарезанную ножом".

Noodblebot дешевый, несложный, и, по мнению некоторых владельцев ресторанов, на самом деле работает "лучше, чем люди повара".

Традиционно шеф-повар готовит и замешивает тесто на основе пшеницы вручную, затем держит тесто в одной руке и режет другой. Робот работает так же, но он быстрее и точнее. Согласно CNN, Noodlebot может нарезать 150 кусочков лапши на минуту и может быть запрограммирован на нарезку лапши разной ширины и длины.

По словам CNN, создатель Noodblebot спроектировал работа таким образом, чтобы он выглядел как персонаж знаменитого японского шоу 1960 года под названием "Ультрамен" по просьбе своего сына.

Как сообщал УНН, межпланетная станция Mars InSight обнародовала первое "Селфи" с Красной планеты .

Источник: УНН
Теги: Китай, робот, Кухар
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