Маршрутка с пассажирами въехала в трактор, есть пострадавшие

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вчера, 22 декабря, на 24 км автомобильной дороги Киев - Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и маршрутного автобуса. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"22 декабря 2018 в 14 часов 45 минут оперативному дежурному ГП МРЦ поступил сигнал о том, что на 24 км автомобильной дороги Киев - Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

На место происшествия была выслана очередная группа спасателей. Прибыв на место, спасатели присоединились к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Также было предоставлено экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая помимо травмы лица, получила еще и травму ноги. Все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП представителями Национальной полиции.

Напомним, из-за дорожно-транспортного происшествия на Старообуховской трассе под Киевом образовался длинный затор.



