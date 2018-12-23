Скоростной поезд сбил человека в Полтавской области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Полтавской области, недалеко от станции "Лубны", скоростной поезд совершил наезд на человека. От полученых травм мужчина погиб. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"22 декабря около 23.00 на первом железнодорожном пути вблизи станции "Лубны" скоростной поезд с сообщением Харьков-Рахов совершил наезд на 31-летнего жителя Лубен, который находился на путях возле одного из домов по ул. А. Безрода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного, повлекшее гибель людей). Продолжается следствие.

Тело направлено в Лубенское бюро СМЭ для установления причины смерти.

Напомним, 21 декабря в Сербии из-за смертельного ДТП с участием школьного автобуса и поезда на железнодорожном переезде, погибли пять человек и минимум 30 пострадали.



