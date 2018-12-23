В Полтавской области перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Полтавской области, недалеко от села Красное, водитель маршрутного такси Mersedes Sprinter с 15 пассажирами не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание, в результате чего есть пострадавшие. Об этом передает УНН со ссылкой отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"23 декабря на автодороге "Сумы-Ромны-Пирятин" недалеко от села Красное водитель маршрутного такси Mersedes Sprinter сообщением "Киев-Сумы" не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и совершил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 15 человек, 3 из которых получили незначительные телесные повреждения. Травмированым оказана помощь на месте происшествия. Один человек доставлен в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 22 декабря, на 24 км автомобильной дороги Киев - Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и маршрутного автобуса.



