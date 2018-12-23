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После взрыва рождественская ярмарка во Львове частично возобновила работу

После взрыва рождественская ярмарка во Львове частично возобновила работу

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львове частично возобновилась работа Рождественской ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"Во исполнение поручения городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Галицком и Сиховском районах работали районные комиссии, которые провели обследование домиков на рождественской ярмарке по состоянию противопожарной безопасности. Поэтому, согласно акту проведения обследования объектов торговли рождественской ярмарки на пр. Свободы, пл. Рынок и пр. Красной Калины, комиссией рекомендовано возобновить работу объектов торговли, где реализуется продукция, не требующая применения подогревающих приборов, при соблюдении требований противопожарной безопасности, после 17.00. ч. 23 декабря 2018", - сообщили в городском совете Львова.

Восстановление работы других объектов торговли возможно по отдельному решению комиссии.

Комиссией в Галицком районе проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пл. Рынок и 108 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на пр. Свободы по соблюдению правил противопожарной безопасности, наличие газового оборудования, электрических обогревающих устройств). Комиссией в Сиховском районе обследовано 11 деревянных домиков.

Проведенным обследованием не зафиксировано наличие газовых баллонов в деревянных домиках рождественской ярмарки.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в 13:23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит один из домиков. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали 4 человека. В 13:36 пожар был ликвидирован.

22 декабря полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ярмарки
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