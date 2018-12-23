Около 350 украинцев не пустили в РФ после введения военного положения

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на воскресенье, 23 декабря, Госпогранслужба Украины не пропустила на территорию государства уже более 1500 граждан РФ. Случаев непропуска украинцев в России было зафиксировано около 350. Об этом сообщил в комментарии УНН советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"По состоянию на сегодня, более 1500 граждан России мы не пропустили на территорию Украины с начала военного положения. Что касается непропуска украинцев русскими, то сейчас таких случаев мы зафиксировали около 350", - сказал он.

По словам советника главы ГПСУ, за минувшие сутки Госпогранслужба Украины не пропустила в Украину около 100 человек с РФ.

Напомним, Украина на время военного положения не пропустит на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.