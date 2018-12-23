Украинцы призвали Порошенко изъять из обращения металлические гривны

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинцы призвали изъять из обращения новые металлические монеты номиналом одну и две гривны, которые "напоминают копейки". Соответствующая петиция была размещена на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Изъятие из обращения новых 1 и 2 гривен, которые напоминают 1 и 2 копейки. Когда их держишь в руке, становится грустно оттого, что начинаешь осознавать, что сделали с твоей Родиной. Гривна это не только деньги, это гораздо больше, это символ государства, благополучия и даже нашей жизни. Такое издевательство недопустимо", - говорится в петиции.

Петиция была создана 20 декабря и имеет 24 из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 87 дней.

Напомним, по состоянию на 26 июня по данным НБУ в Украине на сегодня находится в обращении около 7 млн штук монет номиналом 1 и 2 гривны.

Как сообщал УНН, киевляне предложили увековечить мэра Киева Виталия Кличко на монете номиналом в 8 грн в связи с двукратным повышением платы на проезд в общественном транспорте столицы.