В Украине предлагают запретить Хэллоуин

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинцы предложили запретить праздновать современный праздник Хеллоуин и налагать штраф на учреждения, которые его пропагандируют. Соответствующая петиция была размещена на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Запретить и налагать штраф на учреждения которые пропагандируют Хэллоуин. Украина Христианское государство, а потому не нужно освещать это ... ", - отмечают авторы петиции.

Так, Хэллоуин - это современный праздник, который происходит от старинного кельтского. Празднуется в ночь на 1 ноября. После принятия христианства его праздновали как "вечер Дня всех святых".

Как сообщал УНН, в этом году в Киеве на "Хэллоуин" инсталляцию в виде синей руки, установленной возле бывшего памятника Ленину, обклеили летучими мышами.