Астролог рассказала, что символизирует год Свиньи

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Наступающий год Свиньи по китайской традиции имеет символ плодородия. Об этом сообщила доктор астропсихологии и интегративной психологи Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Год Свиньи в 2019 году наступит 5 февраля по китайской традиции – во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Год Свиньи имеет изначально стихию Воды, которая в Китае имеет черный или темно-синий цвет. Она символизирует честь и достоинство, способность преодолевать препятствия, достигать поставленных целей. А в данном году к стихии Воды прибавляется характеристика Земли. Эти стихии дружат друг с другом и являют собой символ плодородия", - отметила астролог.

При этом она уточнила, что это животное олицетворяет в китайской традиции изобилие, щедрость и другие материальные блага, поэтому год будет благоприятен для браков и рождения детей, которые будут удачливыми, счастливыми и честными людьми. В финансовой же сфере, по совету астролога, необходимы осторожность и рассудительность. В этом году удача будет способствовать людям с большим чувством ответственности, которые используют богатый творческий потенциал и воображение.

Также астролог отметила, что многие китайцы понятия не имеют, какого цвета год того или другого животного, зато европейцы это знают задолго до Нового китайского года.

Напомним, отпраздновать встречу Нового 2019 году в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.

Подавляющее большинство населения Украины планирует встречать Новый год дома (68,4%).