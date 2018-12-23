Филарет рассказал о сотрудничестве церкви с КГБ и угрозах расстрелом

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Все православные иерархи в Советском Союзе были вынуждены сотрудничать с Комитетом государственной безопасности (КГБ). В противном случае, священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности, потому что их решения не имели юридической силы. Об этом рассказал в эфире "Радіо Свобода" патриарх Филарет, передает УНН.

“Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов (с КГБ — ред.), то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю”, — сказал патриарх.

По его словам, без согласия советских спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священнослужителя.

“Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Поэтому и была регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника”, — рассказал Филарет.

Однако даже при таких условиях, подчеркнул Филарет, ему удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за такой неуступчивости ему угрожали расстрелом. Такая угроза была от сотрудников спецслужб из-за отказа доносить на людей.

“От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня расстреляете, или я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду”, — рассказал Филарет.

Филарет добавил, что после этого случая его преследования прекратились, однако контактировать с КГБ все равно приходилось.

“Но церковь прошла этот период и победила”, — подытожил он.

Напомним, Святейший Филарет возразил заявлениям митрополита Луцкого и Волынского Михаила, который снял свою кандидатуру перед финальным голосованиес при избрании предстоятеля новой Православной церкви Украины, о шантаже.