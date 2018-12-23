В Карпатах сгорел отель, есть жертвы

КИЕВ. 23 декабря. УНН. У села Яблуница вблизи Яремче Ивано-Франковской области возник пожар в помещении гостиницы "Простоквашино". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"... в 3:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в урочище Дил села Яблуница Яремчанского городского совета возник пожар в помещении гостиницы "Простоквашино", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, огонь охватил здание по всей площади. Первым на место вызова прибыло подразделение Государственного пожарно-спасательного поста поселка Ворохта. Расстояние от ближайшего подразделения к месту пожара составила около 25 километров.

К ликвидации пожара привлекались подразделения Государственной пожарно-спасательной части № 9 города Яремче, № 11 города Надворная, № 12 поселка Верховина, Государственного пожарно-спасательного поста поселка Делятин, Местной пожарной команды села Поляница и Добровольной пожарной дружины ТК "Буковель". На месте пожара работал оперативный штаб.

Обслуживающий персонал эвакуировал жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Во время проведения работ по разбору конструкции гостиницы на месте пожара обнаружено тело человека.

"В 6:12 пожар локализован на площади 1500 м. Кв., В 07:00 пожар ликвидирован. На тушение пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава. На пожаре спасены 4 рядом расположены двухэтажные деревянные здания, 4 беседки, 6 легковых автомобилей и 2 квадроцикла", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, женщина и ее четырехлетний сын погибли в пожаре в Николаевской области.