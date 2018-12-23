Der Spiegel передаст прокуратуре данные о репортере, который придумывал статьи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Немецкий журнал Der Spiegel предоставит прокуратуре информацию об уволенном репортере ​Клаасе Релотиусе, который присвоил пожертвования читателей. Об этом сообщается на сайте журнала, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Издание отмечает, что Релотиус писал тексты, основанные на выдуманной информации. В частности, он написал статью о сирийских детях-беженцах, которые якобы жили на улице в Турции. Редакция журнала добавляет, что не знала о кампании Релотиуса по сбору средств. Также не ясно, сколько денег было пожертвовано и что случилось с этими средствами.

“Spiegel предоставит всю собранную информацию в прокуратуру в рамках уголовного дела”, — говорится в сообщении.

Журнал сообщает, что с 2011 года репортер опубликовал 60 статей. Издание отмечает, что Релотиус признался в 14 сфабрикованных статьях. При этом журналист работал и в других СМИ Германии, а также за рубежом. В частности, его статьи публиковали издания Financial Times Deutschland, Die Welt, Zeit Online и другие. Der Spiegel также заявил, что руководство журнала создаст комиссию для расследования признаков фальсификации, а затем сообщит о своих выводах. В результате журналиста уволили.