Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 22:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
1350
Версия для печати

Der Spiegel передаст прокуратуре данные о репортере, который придумывал статьи

Der Spiegel передаст прокуратуре данные о репортере, который придумывал статьи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Немецкий журнал Der Spiegel предоставит прокуратуре информацию об уволенном репортере ​Клаасе Релотиусе, который присвоил пожертвования читателей. Об этом сообщается на сайте журнала, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Издание отмечает, что Релотиус писал тексты, основанные на выдуманной информации. В частности, он написал статью о сирийских детях-беженцах, которые якобы жили на улице в Турции. Редакция журнала добавляет, что не знала о кампании Релотиуса по сбору средств. Также не ясно, сколько денег было пожертвовано и что случилось с этими средствами.

“Spiegel предоставит всю собранную информацию в прокуратуру в рамках уголовного дела”, — говорится в сообщении.

Журнал сообщает, что с 2011 года репортер опубликовал 60 статей. Издание отмечает, что Релотиус признался в 14 сфабрикованных статьях. При этом журналист работал и в других СМИ Германии, а также за рубежом. В частности, его статьи публиковали издания Financial Times Deutschland, Die Welt, Zeit Online и другие. Der Spiegel также заявил, что руководство журнала создаст комиссию для расследования признаков фальсификации, а затем сообщит о своих выводах. В результате журналиста уволили.

Источник: УНН
Теги: Германия, СМИ, расследование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.