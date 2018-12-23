Der Spiegel передаст прокуратуре данные о репортере, который придумывал статьи
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Немецкий журнал Der Spiegel предоставит прокуратуре информацию об уволенном репортере Клаасе Релотиусе, который присвоил пожертвования читателей. Об этом сообщается на сайте журнала, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
Издание отмечает, что Релотиус писал тексты, основанные на выдуманной информации. В частности, он написал статью о сирийских детях-беженцах, которые якобы жили на улице в Турции. Редакция журнала добавляет, что не знала о кампании Релотиуса по сбору средств. Также не ясно, сколько денег было пожертвовано и что случилось с этими средствами.
“Spiegel предоставит всю собранную информацию в прокуратуру в рамках уголовного дела”, — говорится в сообщении.
Журнал сообщает, что с 2011 года репортер опубликовал 60 статей. Издание отмечает, что Релотиус признался в 14 сфабрикованных статьях. При этом журналист работал и в других СМИ Германии, а также за рубежом. В частности, его статьи публиковали издания Financial Times Deutschland, Die Welt, Zeit Online и другие. Der Spiegel также заявил, что руководство журнала создаст комиссию для расследования признаков фальсификации, а затем сообщит о своих выводах. В результате журналиста уволили.