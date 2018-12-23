В Белом доме исключили вероятность того, что Трамп передумает выводить войска США из Сирии
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни исключает возможность того, что президент США Дональд Трамп отменит решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом Малвени заявил в эфире телекомпании ABC, передает УНН.
Ему был задан вопрос, имеется ли хоть небольшой шанс того, что президент США передумает и пересмотрит свое решение. “Нет, я считаю, что президент с самого начала заявлял о нежелании держать (войска) в Сирии вечно. Теперь вы видите результаты проработки данного вопроса, которая велась два года”, — отметил и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома.
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой “Исламское государство” в Сирии одержана. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
Как сообщал УНН, в Белом доме заявили, что решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами.